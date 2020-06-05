Мужчина сбросил 25 килограммов и рассказал о мешавшей похудеть ошибке

57-летний мужчина, сбросивший 25 килограммов, объяснил ошибку, которая мешала ему похудеть. Его историю опубликовало издание Runner’s World.

Нейт Морган (Nate Morgan) из американского штата Мичиган растолстел, когда ушел в отставку после службы в Военно-воздушных силах. «Я обленился, у меня появились дурные привычки в том, что касается питания, к тому же я курил», — вспоминает он. Мужчина понял, что пора худеть, когда его вес приблизился к 110 килограммам.

Морган занялся бегом. «Во время первой пробежки я бежал медленно и все равно запыхался; уверен, что многим любителям бега, страдающим от избыточного веса, это знакомо», — говорит он. Мужчина не сдавался, продолжал бегать и за шесть месяцев сбросил 18 килограммов.

Его вес остановился на 90 килограммах и перестал уменьшаться. Моргану потребовалось время, чтобы найти причину своих затруднений. Оказалось, что дальнейшему похудению мешала неверная диета. Заменив сладости и фастфуд фруктами, овощами, куриным мясом и рыбой, он продолжил худеть и теперь весит 83 килограмма.

«В этом месяце мне исполняется 58, и я волей-неволей жалею о том, что не занялся бегом 40 лет назад, — говорит Морган. — Сбросив такой вес, я чувствую себя потрясающе. Могу носить хорошую одежду и выглядеть в ней именно так, как мне хочется».

В апреле сообщалось, что жительница американского города Милуоки, штат Висконсин, рассказала о том, как ей удалось за 12 месяцев сбросить 43 килограмма. По ее словам, очень важно было ставить перед собой небольшие достижимые цели.

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