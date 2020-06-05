Предсказана эволюция услуг в России в эпоху постпандемии

Эволюция различных услуг в электронный формат может стать новой обыденностью в России в эпоху постпандемии коронавируса, считает официальный представитель компании-застройщика «Группа ЛСР» Александр Зильберт. Об этом сообщает «Российская газета».

Среди подобных услуг Зильберт перечислил заверение договора электронной подписью и перевод средств с помощью интернет-эквайринга.

В мае аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group заявили, что мир столкнется с новой экономической реальностью после коронавируса. Эксперты полагают, что планету ждет новый виток цифровизации.

О необходимости скорейшего внедрения цифровых и технологических инноваций также говорил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

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