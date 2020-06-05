Россиянка нашла мину в коробке из-под обуви

Россиянка снимала квартиру в Санкт-Петербурге и случайно нашла у себя на балконе мину. Об этом сообщается на сайте управления Росгвардии по Ленинградской области.

Инцидент произошел на проспекте Королева (Приморский район). Примерно в 11 часов поступила информация, что женщина обнаружила в коробке из-под обуви странный ржавый предмет цилиндрической формы, похожий на снаряд.

Съемщица сразу же обратилась в правоохранительные органы. Специалисты-взрывотехники, прибывшие на место происшествия, выяснили, что это пустой корпус от 82-миллиметровой минометной мины времен Великой Отечественной войны. Опасности он не представлял, его изъяли для дальнейшей утилизации.

Ранее похожая история произошла в Кишиневе (Молдавия). Одна из горожанок во время уборки обнаружила в квартире мину в шкафу на балконе. Как выяснилось, ее хранил там в качестве сувенира бывший собственник квартиры, офицер Советской армии.

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