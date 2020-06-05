В России усмотрели причину женского бесплодия в стрингах и укороченных носках

Причина женского бесплодия в России якобы кроется в ношении укороченных носков и трусиков-стрингов. Об этом заявила председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Лахова осудила моду на ношение обуви с укороченными носками или без них. По ее словам, девочки рискуют застудить ноги из-за оголенных щиколоток, получить воспаление придатков и остаться бесплодными. Свое мнение Лахова подкрепила пословицей «голова в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле». Также на репродуктивное здоровье влияют стринги, из-за которых якобы «развивается инфекция». Какую именно инфекцию женщина может получить при ношении трусов — Лахова не уточнила.

«К 30 годам женщины набирают полный портфель причин, которые могут повлиять на репродуктивное здоровье. На репродуктивную функцию влияет курево и употребление пива», — отметила Лахова. Она подчеркнула, что алкоголь особенно вреден для мужчин, поскольку из-за употребления спиртных напитков страдает подвижность сперматозоидов и возникает уже мужское бесплодие.

Ранее Лахова захотела, чтобы у российских школьников с начальных классов вели не половое воспитание, а прививали любовь к семье. По ее мнению, это даст понять девочкам, что к 30 годам к ним будут относиться как к «старородкам». По ее мнению, девочек плохо готовят к семейной жизни, раз они рожают в 30-40 лет, а не в 22-25.

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