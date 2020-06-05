Мужчина с когтями Росомахи угрожал расправой людям в Нью-Йорке

Мужчина с лезвиями, как у героя комиксов Росомахи, угрожал протестующим в Нью-Йорке, а позже пытался задавить их на машине. Кадрами с места событий поделилось издание New York Post.

Во вторник, 2 июня, 54-летний мужчина по имени Фрэнк Каваллуцци (Frank Cavalluzzi) попал на кадры очевидцев, когда преследовал демонстрантов в Уайтстоне, Квинс. На его руку была надета перчатка с четырьмя длинными лезвиями с зубчатыми краями, которой он угрожал людям. Затем мужчина направился к своему внедорожнику и выехал на тротуар, пытаясь задавить людей.

«Я вас убью!» — кричал мужчина, по словам прокуроров.

В четверг, 4 июня, Каваллуцци, которого источники в полиции назвали известным нарушителем спокойствия в этом районе, был арестован. Власти объявили, что местный Росомаха обвиняется в покушении на убийство. Позже он был привлечен к уголовной ответственности еще по ряду обвинений.

«Во вспышке гнева и ярости этот обвиняемый предположительно пытался убить протестующих, которые мирно объединились и использовали свое право на свободу слова», — заявила в своем заявлении прокурор округа Квинс Мелинда Кац (Melinda Katz). Она добавила, что никто не должен ущемлять чужие свободы, защищенные Конституцией. Кац отметила, что «удивительно», что в потасовке никто не пострадал.

Судья уголовного суда Квинса Мэри Берджарано (Mary Berjarano) установила залог за Каваллуцци в размере 100 тысяч долларов США (около 6,8 миллиона рублей). Его следующее появление в суде назначено на 2 июля. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 25 лет тюрьмы.

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