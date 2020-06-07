Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру. Об этом заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас продолжаются испытания вакцин, при этом приоритет отдается таким параметрам, как безопасность, эффективность и доступность. «Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях», — указал он.

В мае Китай сообщил об успешном испытании пяти различных вакцин от коронавируса на 2575 добровольцах. На данный момент в стране есть одна рекомбинатная вакцина на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины. Разработки признаны безопасными. Ученые уже получают данные об успешной выработке антител у испытуемых. Побочных эффектов у добровольцев также выявлено не было.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По данным на 7 июня, в мире более 6,8 миллионов зараженных коронавирусом. Из них свыше 398 тысяч скончались, более 3 миллионов излечились.

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