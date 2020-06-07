Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня

Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления китайский властей.

Последним городом, где уровень угрозы распространения вируса был выше минимального, оставался Цзилинь. Средний или высокий уровень числился в нескольких районах города. Однако власти приняли решение опустить ее до низкого уровня.

Таким образом, угроза коронавируса стала минимальной на всей территории страны.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По данным на 7 июня, в мире более 6,8 миллионов зараженных коронавирусом. Из них свыше 398 тысяч скончались, более 3 миллионов излечились

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