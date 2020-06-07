В деле о получении взяток главой отдела Минпромторга появился новый фигурант

В уголовном деле о получении взяток главой отдела Минпромторга Ризваном Гайрбековым за выдачу разрешений на военные поставки в Азербайджан появился новый фигурант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Следователи установили четвертого фигуранта, который являлся посредником во взяточничестве. Он уже дал признательные показания, следствие ограничилось подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«В данном уголовном деле установлен еще один фигурант, четвертый – это сотрудник компании предполагаемого взяткодателя Терехов Д. Н. Следствие инкриминирует ему посредничество в передаче Гайрбекову взятки в особо крупном размере (статья 291.1 УК РФ)», – приводит агентство слова собеседника. По его словам, Терехов дал признательные показания, как и другой обвиняемый посредник – заместитель начальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергей Гармаш.

Ранее сообщалось, что Хамовнический районный суд Москвы арестовал трех фигурантов этого дела.

По версии следствия, в 2019 году начальник отдела военно-технического сотрудничества Минпромторга Ризван Гайрбеков получил от гендиректора Нижегородского авиационного общества Василия Клепалова 4,5 миллиона рублей. За это он должен был помочь компании с разрешением на поставку продукции двойного назначения в Азербайджан. Посредником при передаче взятки выступал их общий знакомый, Сергей Гармаш.

Взятку передавали двумя траншами. Гармаш получал деньги у входа в здание службы на Овчинниковской набережной, а затем в своем кабинете передавал Гайрбекову.

Ризван Гайрбеков и Василий Клепалов отправлены в СИЗО. Гармаш дал признательные показания и по ходатайству СКР был отправлен под домашний арест.

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