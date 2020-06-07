В Германии предложили создать аналог НАТО для здравоохранения

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан предложил аналог НАТО для здравоохранения. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Rheinische Post.

По мнению министра, европейский альянс сможет оказать взаимную поддержку во время таких кризисов, как пандемия коронавируса. Шпан считает, что для оказания быстрой и эффективной помощи, необходимо разработать единые структуры, к которым имели бы возможность прибегнуть эксперты и медики. Кроме того, эти структуры позволили бы мобилизовать ресурсы, добавил глава ведомства.

Также Шпан подчеркнул, что думает о расширении деятельности Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Он хотел бы создать из него подобие общеевропейского института вирусологии.

По последним данным, всего в мире зафиксировано более 7 миллионов случаев заражения COVID-19; 402 666 человек умерли, 226 731 пациент выздоровел. Больше всего подтвержденных случаев отмечено в США, где коронавирусом заразились 1 990 109 человек.

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