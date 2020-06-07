В России поблагодарили США за готовность помочь с устранением аварии в Норильске

Решение об оказании другими государствами помощи России в ликвидации последствий аварии в Норильске принимает руководство страны. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, передает РИА Новости.

Он поблагодарил все страны за готовность помочь России с устранением последствий разлива нефти. «В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования [их на] ликвидации ЧС», — добавил Чуприян.

Накануне, 6 июня, официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила желание Вашингтона оказать Москве помощь. Она напомнила, что это уже второй жест доброй воли между странами — до этого были взаимные поставки аппаратов ИВЛ. «Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», — сказала дипломат.

Ранее о готовности США помочь России в ликвидации разлива топлива в Норильске заявил госсекретарь Майк Помпео. Политик выразил сожаление в связи с аварией и предложил привлечь американских специалистов для проведения технической экспертизы на месте происшествия.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. По данным Генпрокуратуры, 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

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