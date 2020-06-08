Вагит Алекперов пожертвовал личных 50 миллионов рублей для больницы в Усинске

В Центральную районную больницу Усинска в Республики Коми поступила первая партия оборудования, необходимого для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19. На приобретение медоборудования глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов пожертвовал 50 миллионов рублей из своих личных средств.

Для учреждения приобретены 50 наименований оборудования, включая электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. В ближайшее время ожидается доставка и монтаж аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациента, функциональных кроватей.

«Хочу выразить слова благодарности руководителю ЛУКОЙЛа за поддержку усинской медицины. Мы получили востребованные в нынешних условиях оборудование и материалы, что позволит укомплектовать нашу больницу для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией», — отметил глава города Усинска Николай Такаев.

«Поставка очень нужная, сейчас вся медицина работает в большом напряжении. Это проявляется и в затрате человеческих сил, и материальных ресурсов. Нам очень нужны были как средства индивидуальной защиты, так и средства дезинфекции», — подчеркнул главный врач Центральной районной больницы Усинска Максим Чуркин.

На сегодняшний день в Усинске сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка в сравнении с другими населенными пунктами Республики Коми. Это обусловлено промышленной спецификой города, большим числом приезжих работников и высокими рисками распространения COVID-19. Ограничительные меры введены в городе в конце апреля и действуют до сих пор.

Компания «Лукойл» с момента начала пандемии коронавируса выделила более 652 миллионов рублей в 22 регионах России и почти 900 тысяч долларов за рубежом, в странах присутствия, для лечения пациентов и борьбы с распространением заболевания.