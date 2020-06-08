Сторонники Байдена обнаружили полезность Берни Сандерса

Сторонники наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США на грядущих выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена обнаружили полезность его главного внутрипартийного оппонента, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, партийный истеблишмент, поддерживающий Байдена, оценил старания Сандерса и его главных помощников в продвижении кандидатуры бывшего вице-президента в предвыборной гонке. Так, в этом году сенатор от Вермонта вышел из гонки гораздо раньше, чем в 2016-м, когда соперничал за роль кандидата от партии с Хиллари Клинтон, и сразу же заявил, что полностью поддерживает Байдена на выборах.

Кроме того, помощники Сандерса создали Комитет политического действия (Political Action Committee, PAC) America’s Progressive Promise для сбора средств на кампанию бывшего вице-президента. Организация планирует запустить в июне 8-недельную кампанию, в ходе которой постарается привлечь главных сторонников Сандерса — молодежь, либералов и избирателей латиноамериканского происхождения — на сторону Байдена. Ожидается, что в общей сложности на рекламу в рамках этой кампании уйдет порядка 20 миллионов долларов.

По словам представителей Демпартии, подобные действия Сандерса и его команды значительно отличаются от их действий в 2016 году, когда сенатор от Вермонта отказался прикладывать особые усилия, чтобы помочь Клинтон победить на выборах. Как пишет Politico, в первую очередь это связано с тем, что в 2016-м мало кто из демократов, в том числе команда Сандерса, верил в то, что действующий президент США Дональд Трамп действительно может одержать победу. Теперь же даже более радикально настроенные прогрессивисты понимают, что для победы над Трампом необходимо консолидировать усилия всех демократов. Кроме того, свою роль сыграли и личные отношения между Сандерсом и его внутрипартийными оппонентами: если с Клинтон у него взаимопонимания никогда не было, а члены ее команды демонстрировали неуважение к его команде, то с Байденом сенатора от Вермонта связывают дружеские отношения, несмотря на политические разногласия.

При этом, отмечает Politico, некоторые помощники Сандерса сомневаются, что ему удастся убедить часть своих сторонников отдать свои голоса в пользу Байдена. «Эти люди никого не слушают», — отметил бывший политический советник сенатора Курт Эренберг (Kurt Ehrenberg). По его словам, многим из избирателей, голосовавших за Сандерса на праймериз, кажется неубедительной та умеренная политика, которую предлагает Байден.

В мае Сандерс посоветовал Байдену поработать над укреплением своих отношений с рабочим классом и молодыми избирателями. По его мнению, бывшему вице-президенту, в частности, стоит показать рабочему классу, что в эти трудные для страны времена он заодно с ними и готов взять на себя ответственность за создание экономики, «работающей для всех, а не только для избранных».

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