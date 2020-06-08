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Google Chrome изменят из-за расизма

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Фото: Valentin Wolf / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Участники Chromium, поддерживаемого компанией Google, исправят код проекта на более толерантный к меньшинствам. Изменения были анонсированы на сайте организации, сообщает издание 9to5google.

В коде продуктов проекта Chromium, в который входит браузер Chrome, исчезнут фразы blacklist и whitelist (с английского «черный список» и «белый список»). По словам участников проекта, данное нововведение было принято в рамках борьбы с расизмом. В этой связи Chromium порекомендовал программистам использовать «более инклюзивные термины».

В сообщении также говорится, что используемые в коде blacklist и whitelist будут заменены на фразы blocklist и allowlist (с английского «заблокированный список» и «разрешенный список»). По словам программистов, переименования не привнесут никаких функциональных изменений в работе проекта и браузера.

Журналисты отметили, что рекомендация использовать расово нейтральные термины в проекте Chromium появилась в октябре 2019 года. Издание отметило, что во многих разделах кода встречаются упоминания blacklist и whitelist.

Ранее фразы blacklist/whitelist и master/slave (дословно с английского «хозяин» и «раб») были удалены из кодовой базы языка программирования Go, разрабатываемого Google. В сообщении говорилось, что изменения не приведут к потере обратной совместимости в продуктах.

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