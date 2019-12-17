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Обновление Google Chrome уничтожило данные пользователей

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Google отменила обновление браузера Chrome 79 для мобильных платформ. Пользователи пожаловались, что системный апдейт может уничтожить данные пользователей, передает Android Police.

Проблема заключалась в том, что на девайсах под управлением Android перестали работать некоторые приложения и пользователи потеряли доступ к данным. В частности, юзеры пожаловались на нестабильную работу Twitter, Facebook и приложений других соцсетей и сервисов. Эксперты выяснили, что программы перестали работать из-за дефективного компонента WebView для Google Chrome 79.

Специалисты объяснили, что приложения типа Twitter не отображают веб-страницы, используя для этого сторонний браузер. Так как с WebView случилась определенная проблема, приложения либо перестали открывать веб-страницы, либо прекратили работать вовсе. В некоторых случаях программы приходилось удалять и устанавливать заново, что влекло за собой потерю доступа к данным, хранящимся в них.

Инженеры Google обратили внимание на системный баг, когда обновление Chrome получили больше половины пользователей. Компания откатила технический апдейт, принесла извинения и пообещала выпустить исправляющие проблему патчи в ближайшее время. О восстановлении утраченных данных не сообщается.

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