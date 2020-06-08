Зеленского попросили запретить чипировать украинцев

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой законодательно запретить вживлять украинцам чипы в тело появилась на сайте главы государства.

«Законодательно запретить чипирование людей путем вживления чипа в тело», — говорится в обращении, автором которого выступил гражданин Украины Владислав Погорелов.

Петицию поддержали 708 человек, для ее официального рассмотрения главой государства необходимо 25 тысяч подписей. На сбор остается 89 дней.

5 июня основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием. «Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — пояснил миллиардер.

Теорию о заговоре в связи с разработкой вакцины от коронавируса активно распространяют как на Западе, так и на Украине. Так, наместник Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области митрополит Владимир поддержал заявление Синода Православной церкви Молдавии о том, что коронавирус — дело рук Гейтса.

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