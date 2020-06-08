Число умерших россиян с коронавирусом превысило 5,9 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 5 971, за последние сутки зафиксировано 112 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 8 июня.

За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 476 658 человек в 85 регионах.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 июня превысило семь миллионов человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 126,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 402 730 пациентов, 3,14 миллиона человек выздоровели.

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