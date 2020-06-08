Путин назвал особенность социальных поправок к Конституции

Предложенные социальные поправки к Конституции рассчитаны на годы вперед и направлены на то, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены заботой. Особенность поправок в социальной сфере назвал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Обязательно, не реже раза в год, индексация пенсий и пособий, при этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума», — сказал он на встрече с социальными работниками в режиме видеоконференции.

Президент также поздравил участников беседы с профессиональным праздником. «Когда пришла беда, опасная эпидемия, многие из вас проявили свои лучшие качества, не оставили, не бросили зачастую беспомощных людей, постарались защитить, уберечь своих подопечных», — отметил Путин.

Ранее социологи сообщили, что больше всего у россиян востребованы поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки. В частности, одна из самых востребованных поправок касается обеспечения государством доступности и качества медицинского обслуживания.

День социального работника был учрежден указом президента от 27 октября 2000 года. По данным РИА Новости, в учреждениях социального обслуживания населения работает более полумиллиона человек.

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