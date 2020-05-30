Названы востребованные у россиян поправки к Конституции

Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Так, самой важной социальной поправкой большинство опрошенных (95 процентов) считают поправку об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания.

Далее следуют поправки о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России, обязательной ежегодной индексации пенсий, важности оказания адресной социальной поддержки, индексации социальных пособий и выплат, ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума. Замыкает список поправка о закреплении обеспечения правительством проведения единой социально ориентированной политики.

Также важными изменениями граждане считают положение о защите государственной целостности и неделимости страны (88 процентов), защите исторической правды.

В политическом секторе самой значимой стала поправка о том, что одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором и депутатом Госдумы.

В сферах экологии, науки, добровольчества и персональных данных самой особенно выделяют защиту природы и сохранение уникального природного многообразия страны.

Изменения в основной закон, а также всенародное голосование по ним президент Владимир Путин анонсировал в середине января. Позже 400 поправок согласовали Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Среди предлагаемых изменений — социальная ориентация экономики, приоритет российского законодательства над международным. Голосование было запланировано на 22 апреля, но было отложено из-за пандемии коронавируса.

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