Пациент петербургской больницы с огромной иглой напал на спящих пенсионерок

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга пациент украл огромную медицинскую иглу троакар и набросился с ней на двух спящих пенсионерок из реанимационного отделения. У одной из них сахарный диабет, у другой — проблемы с сердцем. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, инцидент произошел ночью 7 июня. Пациент, находившийся на лечении с циррозом печени и расширением вен живота, нанес пожилым соседкам по отделению колото-резаные ранения в живот хирургическим инструментом для пункции.

Издание уточняет, что на момент прибытия полицейских нападавший находился в неадекватном состоянии. Агрессивного пациента оставили на лечении в больнице в связи с тяжелым состоянием здоровья. Пострадавшие женщины также продолжат лечение в реанимационном отделении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий случай произошел ранее в больнице в селе Березняки на Сахалине. Вернувшийся из Таиланда и помещенный в карантин для профилактики коронавируса россиянин напал на врачей после того, как его жену увезли в больницу с подозрением на COVID-19. Узнав о предстоящей разлуке, он стал бросаться на медработников и представителей власти.

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