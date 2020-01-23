Два человека получили ранения в результате стрельбы в московской гостинице

В гостинице на юго-западе Москвы произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Около 23:00 часов 22 января поступило сообщение о происшествии в гостинице «РАО Академическая», расположенной на улице Керченская. Туда ворвались неизвестные и в ходе конфликта открыли стрельбу, предположительно, из травматического оружия.

В больницу были доставлены двое мужчин: один с огнестрельным ранением в области левого ребра и ушибленной раной скуловой кости, второй — с огнестрельным ранением брюшной полости.

Полиция проводит проверку инцидента.

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