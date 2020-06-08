В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»

Стремление Германии завершить строительство газопровода «Северный поток-2» противоречит интересам Европы и делает страну зависимой от российского газа. Об этом заявил британский парламентарий Дэниел Кавчински, призвавший власти королевства присоединиться к США и похоронить магистраль, передает Daily Express.

По его словам, трудно даже оценить масштаб предательства, на которое идет кабинет канцлера Ангелы Меркель. Ведь Германия как страна — член НАТО, по его словам, прямо способствует усилению российского влияния.

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Кавчински подчеркнул, что Великобритания сумела выйти из Евросоюза, поэтому ей ничего не мешает проводить самостоятельную политику. А значит, страна должна предпринять все усилия, чтобы «Северный поток-2» не был закончен никогда.

В настоящее время в сенате США рассматривают законопроект, предусматривающий санкции за любые работы и услуги, которые ускорили бы реализацию проекта. В том числе речь идет о компаниях, которые могли бы застраховать работу трубоукладчика, а без страховки судно не имеет право работать в датских водах.

До этого звучали предложения ввести санкции для покупателей газа, который будет поставляться по «Северному потоку-2», если тот все же удастся завершить.

Давление Вашингтона наталкивается на противодействие со стороны Германии. В частности, глава комитета немецкого правительства по энергетике Клаус Эрнст предупредил, что Берлин может ввести штрафные пошлины на сжиженный природный газ (СПГ) из США, если санкции вступят в силу.

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