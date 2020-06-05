В Германии раскритиковали аргументы США против «Северного потока-2», заявив, что те выглядят надуманными и имеют мало общего с реальностью. Об этом заявил председатель Восточного комитета германской экономики (объединяет представителей бизнеса, работающего с Россией) Оливер Хермес, пишет РИА Новости

По его словам, озвучиваемые Вашингтоном доводы против проекта газопровода, например, угроза энергетической безопасности Европы, можно сравнить с fake news. США не один год заявляли, что Германия станет зависимой от России в энергетике, однако доказательств этому до сих пор нет.

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«"Северный поток-2" не угрожает европейской энергобезопасности, а посредством дополнительных объемов газа дает возможность стабильности европейским домохозяйствам и предприятиям при росте спроса», — сказал Хермес. Он добавил, что проект позволит Европе быстрее достичь климатических целей.

Ранее глава комитета немецкого правительства по энергетике Клаус Эрнст заявил, что если США продолжат оказывать санкционное давление на «Северный поток-2», это будет нарушением суверенитета Европы и Германии. В таком случае Берлину придется ответить на действия Вашингтона, например, введя штрафные пошлины на американский газ.

В США 3 июня на рассмотрение в Сенат внесли законопроект о новых санкциях в отношении проекта газопровода. Документ подразумевает распространение ограничений не только на работы по прокладке труб, но вообще на любые работы и услуги, позволяющие завершить проект. Например, под санкции рискуют попасть организации, которые позволяют модернизировать суда, чтобы тем могли укладывать и варить трубы, а также компании, страхующие суда-трубоукладчики.

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