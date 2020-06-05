Германия пригрозила штрафовать США за давление на «Северный поток-2»

Власти Германии пригрозили штрафовать США, если те продолжат санкционное давление на проект газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы комитета немецкого правительства по энергетике Клауса Эрнста.

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Чиновник допустил, что одной из ответных мер может стать введение Германией штрафных пошлин на природный газ из США. Эрнст пояснил, что если Вашингтон пойдет на новые ограничения в отношении проекта, это будет означать нарушение суверенитета Германии и всего Евросоюза.

Ранее законопроект о новых ограничениях в отношении «Северного потока-2» внесли на рассмотрение в Сенат США. Прописанные в нем меры будут распространяться не только на работы по прокладке газопровода, но и на компании, которые выступают страховщиками судов-трубоукладчиков.

Кроме того, предлагается ввести санкции в отношении компаний, предоставляющих услуги, либо помещения для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве. Речь, например, идет о работах по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования и оборудования для водолазных работ.

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