Россияне оценили экологическую ситуацию в стране

Почти 65 процентов россиян оценили экологию в своем регионе как в целом благополучную или скорее благополучную. Об этом свидетельствуют данные опроса об экологической обстановке в населенном пункте респондентов и ситуации с организацией сбора и вывоза мусора, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уточняется, что чаще всего такой ответ давали жители двух столиц (69 процентов), сел (69 процентов), городов с населением менее 100 тысяч жителей (68 процентов).

34 процента опрошенных посчитали, что в их регионе скорее неблагополучная экологическая ситуация. 67 процентов остались довольны организацией сбора и вывоза мусора в их населенном пункте. 32 процента граждан высказали противоположное мнение о сборе мусора.

Кроме того, 41 процент россиян рассказали, что за последний год в их месте проживания ситуация со сбором и вывозом мусора улучшилась. 43 процента не заметили никаких изменений, а 13 процентов отметили ухудшения в этой сфере.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!