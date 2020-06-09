На Ефремова наденут следящий браслет

На актера Михаила Ефремова, отправленного под домашний арест, наденут электронный браслет. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в московском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

С помощью следящего устройства будет контролироваться местонахождение артиста.

Ранее 9 июня суд запретил Ефремову покидать квартиру, кроме как для участия в следственных действиях.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице. Позднее в организме актера обнаружили остаточные следы наркотиков — кокаина и каннабиноидов.

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