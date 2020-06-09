Участник реалити-шоу с симптомами коронавируса оказался на грани смерти

Участник британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Марсель Сомервиль (Marcel Somerville) рассказал, что оказался на грани смерти вскоре после госпитализации с симптомами коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Несколько дней назад Сомервиль стал хуже себя чувствовать, проявились симптомы простуды. Позже появилась постоянная рвота и была потеря сознания. 31-летнюю звезду телешоу госпитализировали в больницу и сумели спасти.

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«Это были крайне тяжкие последние пара дней. Четверг был худшим днем в моей жизни. Я чуть не умер», — сказал он поклонникам в соцсетях. Специалисты взяли у телезвезды анализ на коронавирус и ожидают результатов. В настоящее время он проходит лечение в медицинском учреждении.

Ранее ведущий телеканала НТВ Оскар Кучера рассказал, что вылечился от коронавируса, но до сих пор ощущает последствия заболевания в своем организме. По словам актера, ему до сих пор периодически тяжело вдохнуть полной грудью.

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