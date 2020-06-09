Жириновский объявил о начале революции в США

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объявил о начале «революционных изменений» в США на фоне ситуации с массовыми беспорядками. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Как считает политик, нынешнее положение дел в Соединенных Штатах объясняется тем, что «верхи не могут, а низы не хотят». «Доигрались, началась революция», — заявил он.

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По словам Жириновского, члены Демократической партии США «проиграли все», и поэтому мешали американскому президенту Дональду Трампу управлять страной. «Низы это видели и зашевелились. Решили, а давай устроим заварушку», — считает политик.

Лидер ЛДПР выразил уверенность, что «после шума наступает кладбищенская тишина».

Ранее телеведущая Ксения Собчак осудила американцев, вышедших на протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению телеведущей, любые протесты, аналогичные тем, которые начались в США, и революции проходят под лозунгом eat the rich («ешь богачей» — прим. «Ленты.ру»).

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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