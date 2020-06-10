Мужчина сбросил 37 килограммов и раскрыл свой секрет похудения

Житель индийского города Майсур, штат Карнатака, Сушант Сривастава (Sushant Srivastava) рассказал, как смог похудеть на 37 килограммов за год. Его секретом поделилось издание Times of India.

22-летний студент признался, что очень расстраивался из-за постоянных едких комментариев окружающих и их непрошеных советов по поводу его лишнего веса. В какой-то момент, когда Сривастава потолстел до 115 килограммов, он решил похудеть, чтобы выглядеть лучше и показать обидчикам, что у него есть сила воли.

Сривастава начал есть здоровую пищу и заниматься спортом. Так как в его окружении не было увлеченных фитнесом людей, он начал заниматься по программам онлайн-тренировок. Больше всего индийцу нравятся тренировки с весами, высокоинтенсивные тренировки (HIIT) и кроссфит.

Вместо фастфуда и калорийных закусок Сривастава теперь питается греческим йогуртом, лепешками чапати, омлетом и курицей на гриле. После тренировок он пьет самодельный протеиновый смузи. Раз в неделю он позволяет себе съесть что-то вредное, чтобы разбавить рутину.

Индиец считает главным секретом похудения постоянство и методичность: «Большинство людей не может добиться своих фитнес-целей, потому что они ждут, что с ними случится чудо. Но похудение далеко не всегда захватывающий процесс. Он даже не линейный: сначала ты немного сбросил, потом набрал, потом опять сбросил, и все это повторяется снова и снова».

Сривастава добавил, что каждый раз, когда ему хочется сдаться, он думает, что добился уже слишком многого, чтобы снова набирать потерянные с таким трудом килограммы.

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