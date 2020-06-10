Адвокат Ефремова объяснила его слова о договоренности со следствием

Адвокат Елизавета Шаргородская, защищающая актера Михаила Ефремова, объяснила его слова о договоренности со следствием, которые он произнес на судебном заседании по мере пресечения. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

9 июня в Таганском суде артист заявил: «Мы договорились со следственным комитетом, что я не буду против домашнего ареста». Адвокат настаивает, что Ефремов оговорился. По ее словам, следует учитывать неважное состояние, в котором находился актер во время суда, и лояльнее к нему относиться.

Расследованием уголовного дела о смертельном ДТП занимается УВД по Центральному округу Москвы, а не Следственный комитет России. Там подтвердили «Ленте.ру», что не занимаются делом Ефремова и указали на заблуждение некоторых журналистов относительно компетенции СКР и МВД.

Ранее 10 июня ФСИН раскрыла условия содержания актера под домашним арестом. По решению суда ему запрещается покидать квартиру, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, а также пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Ему разрешается только вызывать врачей или представителей правоохранительных органов. При этом Ефремов должен уведомлять органы следствия о каждом звонке.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице. Позднее в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

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