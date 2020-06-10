Ефремова под домашним арестом проконтролирует прокуратура

Актера Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом до 9 августа, проконтролирует прокуратура Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, прокурорам поручено установить надзор за сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые обязаны следить за нахождением обвиняемого по месту, установленному судом для пребывания под домашним арестом, а также соблюдением им наложенных судом запретов.

Кроме того, прокуратура намерена взять под контроль деятельность ответственных должностных лиц по исполнению меры пресечения, избранной Ефремову.

Ранее 10 июня ФСИН раскрыла условия содержания актера под домашним арестом. По решению суда ему запрещается покидать квартиру, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, а также пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Ему разрешается только вызывать врачей или представителей правоохранительных органов. При этом Ефремов должен уведомлять органы следствия о каждом звонке.

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Также суд ограничил круг общения актера близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН. В случае нарушения условий меру пресечения могут изменить на арест. На актера наденут электронный браслет, который будет отслеживать его местонахождения. Он будет отбывать домашний арест в квартире, расположенной в доходном доме Германа Бройдо в центре Москвы по адресу Плотников переулок, 4/5, также известный как «Дом с писателями».

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице. Позднее в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

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