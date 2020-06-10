Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники. Об этом она рассказала радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, в этом сезоне ягоды надо выбирать особенно тщательно, так как из-за дождливого сезона и пандемии качественного продукта будет меньше. В первую очередь надо обратить внимание на их цвет. «Чем ярче клубника, тем больше в ней содержится витаминов», — рассказала она. Содержащийся в клубнике антоциан, который придает ей красный цвет, борется со свободными радикалами, защищает тело от преждевременного старения и обладает противовоспалительным эффектом. А яркие ягоды, которые были выращены на солнце, содержат намного больше витамина С.

Однако внешний вид не всегда может свидетельствовать о качестве. Иногда фермеры подкрашивают ягоды с помощью специальных удобрений, чтобы придать им товарный вид. Поэтому следует обращать внимание еще и на запах клубники, и на ее плодоножку. «Она обязательно должна быть, причем только зеленого цвета», — предупредила диетолог. При этом белая полоска на ней указывает на то, что ягоду обработали химикатами.

Арзуманян напомнила, что клубника провоцирует выработку гистамина и может вызвать аллергическую реакцию, как ложную, так и настоящую. «Так что лучше начинать с небольших порций и следить за реакцией организма», — заключила она.

В прошлом году Роскачество напомнило, что качественные сезонные ягоды, такие как клубника, малина, смородина и крыжовник, можно отличить по зеленым черешкам и листочкам, а также равномерному окрасу.

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