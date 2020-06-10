Британцам предложили постоянно раздавать деньги просто так

Введение базового дохода может спасти экономику Великобритании, которая находится в кризисе из-за пандемии коронавируса. К таким выводам пришел аналитический центр RSA Future Work Center, пишет Bloomberg.

RSA предлагает британскому правительству начать постоянно раздавать деньги населению просто так, чтобы каждый британец получал выплаты в размере 2,5 тысячи фунтов стерлингов (более трех тысяч долларов) в год. Со временем эта цифра может увеличиться до пяти тысяч фунтов стерлингов (около шести тысяч долларов).

Эксперты назвали меру эффективной и уверены, что она сможет поддержать работников проблемных секторов (например, в розничной торговле), а также обеспечит быстрое восстановление после кризиса.

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Государство направило 27 миллиардов фунтов, чтобы сохранить 11,5 миллиона рабочих мест. Эксперты опасаются негативных последствий для рынка труда, если меры поддержки перестанут действовать, а базовый доход не будет введен. По прогнозам, экономика Великобритании может сократиться на 14 процентов в этом году.

В Финляндии эксперимент по введению безусловного базового дохода завершился провалом, раздача денег не повлияла на рост рынка труда. Правительство отказалось от этой меры из-за ее неэффективности.

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