Эстонии пообещали рост цен на электроэнергию в восемь раз

Биржевая стоимость электроэнергии в Эстонии в среду, 10 июня, вырастет до 200-250 евро за мегаватт-час, что в восемь раз выше обычной, сообщает эстонский портал ERR.

Рост цен обещают из-за аварии кабеля между Литвой и Швецией, по которому страны Балтии получают дешевую электроэнергию. Еще одной причиной станет ремонт одного из аналогичных кабелей, который связывает Эстонию и Финляндию.

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Подорожание произошло и из-за ситуации в Латвии. Там во вторник, 9 июня, из-за сбоя газовой электростанции перегрузка сетей привела к отключению электричества в ряде районов города и окрестностях, без света остались более 160 тысяч человек.

Эстонский концерн Eesti Energia для решения проблемы дефицита электроэнергии запустил остановленные уже продолжительное время Нарвские электростанции.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал план по спасению экономики, который представили Германия и Франция. По его словам, идея увеличит госдолг республики в полтора раза, а никаких гарантий, что средства будут потрачены в ее интересах, нет.

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