Занятия спортом излечили женщину от смертельной болезни

Жительница американского города Хьюстон, штат Техас, утверждает, что занятия спортом помогли ей излечиться от смертельной болезни. Ее слова приводит издание Metro.

54-летняя Триша Тоттен (Tricia Totten) увлеклась спортом еще в юности. Она посещала занятия по аэробике, пока не заинтересовалась тяжелой атлетикой. Она не прекращала ходить на тренировки в период двух беременностей. Даже находясь в декрете, она старалась как минимум три раза в неделю посещать тренажерный зал.

В марте 2017 года у Тоттен диагностировали рак молочной железы. В рамках лечения она перенесла 16 сеансов химиотерапии и 33 сеанса лучевой терапии, а также частичное удаление молочной железы и восстановление формы груди. Но несмотря на смертельно опасную болезнь и изнурительные процедуры, американка не забросила спорт.

«Когда у меня выявили рак, я была в лучшей физической форме, — заметила она. — Энергия била ключом, а атмосфера дома была близка к совершенству. Дети находились в колледже, так что я могла тратить большую часть времени на занятия в спортзале. Когда началось лечение, я лишь перестроила свой план тренировок и продолжила заниматься».

Тоттен убеждена, что именно физические нагрузки помогли ей победить опасное заболевание. «Время, проведенное в спортзале, сыграло огромную роль в восстановлении моего здоровья, как физического, так и психического. Это было одно из немногих мест, где я забывала о том, что у меня рак, — пояснила она. — Контроль физической активности и питания сделал меня сильнее, чем рак».

Американка призналась, что процесс выздоровления заметно ускорился, когда она перестала считать себя жертвой. «Я заменила вопрос "Почему это произошло со мной?" на "Как я могу использовать этот недуг, чтобы изменить свою жизнь к лучшему?" и на смену страху пришла храбрость», — говорит она.

Тоттен поделилась своей историей, чтобы поддержать пациентов с онкологическими заболеваниями. «Операция лишила меня части груди, химиотерапия оставила без волос, но я не позволила раку украсть мой позитивный настрой, мою любовь к семье и друзьям и мою страсть к здоровому образу жизни и фитнесу», — заключила она.

В прошлом году сообщалось о британке, которая посетила музей «Камера-обскура и мир иллюзий» и обнаружила у себя рак молочной железы. В одном из залов женщина заметила на тепловизионной камере подозрительное красное пятно в зоне ее левой груди.

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