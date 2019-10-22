Мужчина узнал от друга о смертельной болезни и нашел ее у себя

Жителю австралийского города Перт удалили крупный участок эпидермиса из-за злокачественной родинки. Как сообщает издание The Mirror, у мужчины диагностировали рак кожи.

37-летний Райан Глоссоп (Ryan Glossop) решил провериться на рак кожи после того, как один из его друзей рассказал, что его приятель умер от этого заболевания.

В результате врачи обнаружили на шее австралийца злокачественную родинку. Пациент признался, что всю жизнь считал ее «безобидной». Чтобы полностью избавиться от раковых клеток, Глоссопу пришлось перенести четыре операции и 40 биопсий.

В ходе одной из операций врачи удалили участок кожи размером восемь сантиметров в ширину и 40 сантиметров в длину и заменили его эпидермисом с ног пациента.

Глоссоп рассказал свою историю, чтобы привлечь внимание людей к заболеванию. Он собирает деньги для Ассоциации по борьбе с меланомой.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Вустершир слишком долго считала раковую опухоль бородавкой и не получала своевременного лечения. Когда диагноз был установлен, хирургам пришлось удалить всю пораженную опухолью ткань, и у женщины осталась большая дыра в пятке.

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