Американцы останутся без любимого развлечения

Пандемия коронавируса рискует оставить американцев без одного из любимых развлечений — походов в торговые центры. Под угрозой закрытия оказались десятки тысяч магазинов: более половины (до 60 процентов) точек в ТЦ, сообщает CNBC.

Согласно подсчетам Coresight Research, в этом году о закрытии могут объявить от 20 до 25 тысяч ретейлеров. Сильнее всего это отражается на магазинах домашнего декора, аптечных сетях и брендах одежды. Аналитики ждут возвращения к докризисным уровням продаж, но указывают, что этот процесс будет проходить постепенно. У ретейлеров может не остаться денег на этот период адаптации, чтобы удержаться на плаву.

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По данным eMarketer, розничные продажи в США в текущем году сократятся по крайней мере на 10 процентов, и к докризисным показателям они не вернутся по крайней мере до 2022 года. Это стало самым резким снижением за последние десятилетия.

В первом квартале года ВВП страны упал на 4,8 процента. Это стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов. На фоне этого Америке предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет. По оценкам экспертов, на реанимацию экономики стране может потребоваться почти десятилетие.

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