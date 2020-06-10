Летающий в пандемию 60-летний бортпроводник рассказал о происходящем на рейсах

Пожилой бортпроводник американской авиакомпании Hawaiian Airlines, работающий во время пандемии коронавируса, рассказал правду о происходящем на рейсах. Своими впечатлениями он поделился с изданием Honolulu Magazine.

Так, по словам 60-летнего Стагга Ямагути (Stagg Yamaguchi), гавайским членам экипажей пришлось столкнуться с особенно тяжелыми временами. «Мы привыкли открыто обниматься и с улыбкой приветствовать пассажиров. Теперь же мы встречаем гостей сухим приветствием в масках и перчатках, а также с дезинфицирующими салфетками», — поделился стюард.

Сотрудник отметил, что раньше во время перерыва они с коллегами все время обсуждали последние новости, а теперь им приходится сидеть в разных концах самолета и избегать лишних контактов.

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«Конечно, во всем этом есть и свои плюсы. Например, теперь я больше времени провожу дома и даже успел разобрать коробки, которые оставались нетронутыми в течение десяти лет с момента переезда», — поделился Ямагути.

Тем не менее он признался, что скучает по длительным перелетам в Нью-Йорк или Бостон, поскольку сейчас в основном он обслуживает рейсы из Гонолулу в Сан-Франциско.

Ранее в июне бортпроводники рассказали пассажирам, как выбрать наименее загруженный рейс во время пандемии коронавируса. Своими советами они поделились на портале Reddit. Как отметили сотрудники авиакомпаний, на загруженность рейсов повлияло их сокращение: многие перевозчики убрали до 80-90 процентов перелетов.

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