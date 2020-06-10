В Турции рассказали о теряющем силу фельдмаршале Хафтаре

Возглавляющий Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар теряет силу в Ливии по мере сокращения поддержки со стороны его союзников. Об этом в среду, 10 июня, рассказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Его слова опубликовало агентство Anadolu.

По словам Акара, поскольку ряд бывших сторонников Хафтара уже отказался оказывать ему помощь, можно ожидать, что в будущем фельдмаршал окончательно утратит влияние.

Ранее 10 июня стало известно, что оппозиционное Хафтару правительство национального согласия (ПНС) Ливии нанесло серию авиаударов по сторонникам ЛНА в городе Сирт. До этого, 4 июня, сообщалось, что силы ПНС отбросили армию Хафтара от столичного региона. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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