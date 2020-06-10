Падение пилота с летающего российского электромотоцикла попало на видео

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В Дубае прошли испытания летающего электромотоцикла российской компании Hoversurf Scorpion. Видео полета доступно на YouTube-канале проекта.

На кадрах видно, как пилот поднимает в воздух мотоцикл с четырьмя винтами, который работает по принципу квадрокоптера. Мужчина сначала пытается балансировать на высоте, однако после неудачной попытки приступает к снижению. При посадке аппарат повреждает заднюю часть и разрушается. Издание New Atlas отмечает, что пилот не пострадал.

Летающий электромотоцикл был представлен HoverSurf совместно с полицией Дубая в 2017 году. Байк, предназначенный для патрулирования местности, рассчитан на одного или двух пассажиров общим весом до 300 килограммов, а также поддерживает дистанционное управление. Он может пролететь до шести километров на скорости 70 километров в час. Кроме того, он может передвигаться по земле в режиме обычного мотоцикла и таким образом заряда хватит на восемь часов с максимальной скоростью в 200 километров в час.

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