Для пациентов подмосковных больниц организуют в День России концерты

В День России для для пациентов и сотрудников медицинских учреждений Подмосковья организуют концерты, сообщила министр культуры региона Елена Харламова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 11 июня.

«Вокальные и инструментальные коллективы народного творчества из 33 муниципальных образований выступят без технического сопровождения, акапельно и с народными инструментами», — рассказала Харламова.

Он пояснила, что концерты проведут во дворах. «Я уверена, что любимые мелодии окажут целительное воздействие и создадут хорошее настроение пациентам и персоналу», — сказала министр.

Традиционные праздничные мероприятия по случаю Дня России были отменены в этом году из-за пандемии коронавируса. Однако Дома культуры, библиотеки, театры подготовили специальные проекты в онлайн-формате.

В 1990 году 12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете России на первом Съезде народных депутатов РСФСР. Государственным праздником дата была объявлена в 1994-м.

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