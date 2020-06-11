Семь человек пострадали в ДТП с автомобилем российской полиции

В Краснодарском крае в ДТП с участием полицейского автомобиля пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Горячий Ключ Сергей Крикунов.

По его словам, произошло столкновение служебной машины с легковым автомобилем. Авария случилась днем 11 июня на трассе М4 «Дон», уточняет издание «Кубань24». По его данным, среди пострадавших есть сотрудники полиции.

Очевидцы сообщают, что после столкновения полицейский ГАЗ опрокинулся, а легковая машина полностью разбита.

В МВД уточнили, что водитель легкого автомобиля разворачивалась в неположенном месте и столкнулась с полицейским автозаком, пострадали оба водителя, двое сотрудников внутренних дел и трое заключенных, передает РИА Новости.

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