Семь человек пострадали в ДТП с автомобилем российской полиции

В Краснодарском крае в ДТП с участием полицейского автомобиля пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Горячий Ключ Сергей Крикунов.
По его словам, произошло столкновение служебной машины с легковым автомобилем. Авария случилась днем 11 июня на трассе М4 «Дон», уточняет издание «Кубань24». По его данным, среди пострадавших есть сотрудники полиции.
Очевидцы сообщают, что после столкновения полицейский ГАЗ опрокинулся, а легковая машина полностью разбита.
В МВД уточнили, что водитель легкого автомобиля разворачивалась в неположенном месте и столкнулась с полицейским автозаком, пострадали оба водителя, двое сотрудников внутренних дел и трое заключенных, передает РИА Новости.