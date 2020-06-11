Российские ученые создали прототип автоматизированной метеостанции для Арктики

Российские ученые создали экспериментальный образец первой отечественной полностью автоматизированной метеостанции для мониторинга климата в Арктике. Об этом ТАСС рассказал замдиректора Института мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС) Сибирского отделения РАН Владимир Корольков.

Прототип способен с помощью акустических, оптических и радиационных методов измерять скорость и направление ветра, атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, интенсивность, количество и виды осадков, высоту снежного покров, интенсивность солнечной радиации.

Разработка может работать без участия человека, защищена от арктической фауны, в качестве источника электроэнергии использует солнце и водородное топливо.

Испытания уже начались и пройдут сначала на территории Томской области, потом — в Арктике. К 2022 году устройство выйдет на рынок.

Для прогнозирования погоды в Арктической зоне в 2020 году также запустят спутник, который с околоземной орбиты будет собирать информацию о состоянии полярных областей. Всего таких космических аппаратов будет пять.

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