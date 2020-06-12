США обратились к опыту СССР в борьбе с коронавирусом

В Соединенных Штатах тестируют вакцины против туберкулеза и полиемиелита для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, который активно использовались в ряде стран, например, СССР, сообщает The Washington Post.

По словам профессора Техасского университета A&M Джеффри Сирилло, противотуберкулезная БЦЖ является «единственной в мире вакциной, которая может быть предоставлена ​​для борьбы с COVID-19 прямо сейчас». Отмечается, что такая вакцина напрямую не направлена против SARS-CoV-2, но может снизить летальность от COVID-19. В настоящее время в Техасе в рамках исследования БЦЖ получили 450 человек из 1800.

Американское издание обращает внимание на то, что в Пакистане, население которого активно прививалось от туберкулеза, показатели смертности от коронавирусной инфекции существенно ниже таковых в США, где подобные прививки делаются значительно реже.

По словам заместителя директора по науке Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов вирусолога Константина Чумакова, в 1960-е и 1970-е годы его родители, работавшие над вакцинами в СССР, каждую осень давали ему оральную полиомиелитную вакцину, которая, как уверяет ученый, способствовала высокой защите от гриппа.

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В настоящее время, согласно The Washington Post, Чумаков совместно с одним из первооткрывателей ВИЧ Робертом Галло работает в Мэрилендском университете над тестирование вакцины от полиеомиелита против коронавирусной инфекции.

Между тем, издание отмечает, что в Бразилии и Израиле, где население активно использовало БЦЖ, показатели смертности от COVID-19 не ниже общемировых. The Washington Post не исключает, что БЦЖ может спровоцировать чрезмерный имунный ответ организма на SARS-CoV-2 и, как следствие, ухудшение течения COVID-19. Издание заключает, что вопрос об эффективности вакцин против туберкулеза и полиеомиелита в отношении COVID-19 все же нуждается в тщательном исследовании.

В апреле Всемирная организации здравоохранения заявила, что нет доказательств защиты противотуберкулезной вакцины БЦЖ от заражения коронавирусом.

В марте эпидемиологи из США нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.

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