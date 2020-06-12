Байден сравнил смерть афроамериканца Флойда с убийством Мартина Лютера Кинга

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США Джо Байден заявил в четверг, 11 июня, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией Миннеаполиса оказывает более серьезное влияние во всем мире, чем даже убийство Мартина Лютера Кинга младшего в 1968 году. Его слова передает Forbes.

«Даже убийство доктора Кинга не оказало такого глобального воздействия, как смерть Джорджа Флойда», — сказал политик. Выступая на обсуждении за круглым столом в Филадельфии, Байден отметил, что распространенность сотовых телефонов сегодня позволяет распространять документальные кадры жестокости полиции по отношению к цветным людям как никогда раньше. Он сказал, что визуальные доказательства, представленные на этих видео, значительно повлияли на мнения, связанные с обвинениями полиции в жестокости.

Он также сравнил повсеместное распространение смартфонов с увеличением числа домашних хозяйств, у которых в 1960-х годах был телевизор, и с тем, как это изменило взгляды на расовое неравенство и отношение к чернокожим в Америке.

Смерть Флойда после задержания полицейскими спровоцировала расовые беспорядки и грабежи в американских городах, напоминающие бунты 1968 года, возникшие после после убийства лидера движения за гражданские права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Ранее Байден заявил, что покойный Флойд «изменит мир». Он отметил, что смерть мужчины была «одним из величайших переломных моментов в американской истории».

Акции протеста против полицейского произвола начались в десятках городов США после смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. Демонстрации также вышли на глобальный уровень, охватив Германию, Великобританию, Францию, Мексику, Австралию, Израиль, Юго-Восточную Азию и некоторые районы Африки.

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