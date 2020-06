Женщина обнаружила неожиданное послание на старых обоях во время ремонта

Женщина из Австралии ремонтировала свой дом, когда наткнулась на записку от предыдущего владельца, спрятанную под обоями. Находка дала ей очень полезный совет. Об этом пишет Mirror.

Австралийка чистила стены своего дома от старых обоев, когда обнаружила неожиданное сообщение от предыдущего владельца. Послание, написанное пером, было DIY-руководством (Do It Yourself, «сделай сам») от некоего Джона. Оно было датировано 21 декабря 1997 года.

«Если вам когда-нибудь понадобится обклеить эту комнату обоями, потребуется 8 рулонов обоев», — говорилось в записке. «[5 декабря 1997 года] я купил лишь 6 рулонов по 17 долларов за рулон, и мне не хватило. Это меня очень разозлило», — уточнил автор послания.

Женщина поделилась своей находкой в одной из групп в Facebook. Многим пользователям социальной сети идея оставлять подобные послания пришлась по душе, некоторые назвали ее умной и «заботливой». Однако были и те, кто обнаружил недостатки такого совета, указав, что обои бывают разной ширины и длины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!