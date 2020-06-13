Россиянам рассказали о сроках возвращения жары

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам о сроках возвращения жаркой погоды. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, в европейской части России теплая погода установится с 16 июня. «Опять двадцать пять, можно сказать», — пошутил он. Температура будет от двух градусов выше нормы в западной части региона до четырех — в восточной части. Например, в Москве 17 и 18 июня ожидается от 25 до 30 градусов тепла, а 16 июня — местами и до 31 градуса тепла.

До этого синоптики центра «Фобос» спрогнозировали, что после аномальной жары в России начнется «арктическое вторжение». К субботе, 13 июня, в Центральной России и на Северо-Западе теплее 20 градусов не будет. Из-за наступающего фронта ожидаются дожди с грозами.

Ранее врач-терапевт Ольга Кашубина развенчала популярный миф о суточной норме потребления воды. По ее словам, не стоит стремиться выпивать ежедневно два литра чистой воды, так как организм сам даст сигнал о жажде и количестве требуемой ему жидкости.

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