Строительную компанию заподозрили в поставке кирпичей протестующим

Строительную компанию Acme Brick, входящую в инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета, заподозрили в поддержке протестующих американцев путем поставки кирпичей. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в начале июня в Twitter появилось сообщение с обвинениями в адрес Acme Brick. В нем утверждалось, что поддоны с кирпичами этой компании были намеренно оставлены в местах беспорядков на улице в пригороде Далласа. Сообщение увидел директор по маркетингу компании Бритт Стоукс. Он отследил заказ и выяснил, что кирпичи доставили ассоциации домовладельцев для ремонта забора.

Информацию также подтвердила местная полиция, что не помешало распространению слухов в интернете. Вскоре похожие сообщения начали появляться и в других социальных сетях и СМИ. Через некоторое время о «таинственных» кирпичах рассказал Fox News. Подборка вирусных роликов о связи кирпичей и протестующих появилась в аккаунте Белого дома, однако была удалена после того, как пост просмотрели более миллиона раз.

В компании все обвинения отвергли. «Acme Brick занимается строительством, а не разрушением», — заявили там.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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