Египет возобновит авиасообщение

Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.

По его словам, в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний откроются все аэропорты страны.

При этом Египет примет соответствующие меры для того, чтобы этот шаг не повлиял на распространение коронавируса. В частности, все поверхности в самолетах будут продезинфицированы, на борту будут подаваться только сухие завтраки и напитки в жестяных банках, журналы в салонах размещаться не будут.

По словам министра туризма и по делам древностей Халеда Ахмеда, международный туризм на данном этапе запускается в трех провинциях — Южный Синай, Красное море, и на Средиземном море. Он добавил, что на данном этапе гостям страны не рекомендуется покидать туристические комплексы.

Уточняется, что ранее власти Египта разрешили открыться ограниченному числу отелей при условии, что они будут соблюдать правила безопасности при размещении гостей. Таким образом власти намерены восстановить туристический поток страны, пострадавший из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Египте смягчат меры карантина, в частности, сократят комендантский час и продлят работу магазинов. Однако туристам пока не рекомендуют употреблять еду или напитки за пределами отелей или ресторанов, имеющих сертификат безопасности.

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