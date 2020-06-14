Россиянин попытался вернуть похищенные аферистами деньги и был убит

В Санкт-Петербурге 24-летний студент хотел оформить документы для работы, но столкнулся с мошенниками. Когда молодой человек попытался вернуть похищенные деньги, охранник вступил с ним в конфликт и выстрелил юноше в голову. Об этом пишет Baza.

Владислав Голиков обратился в фирму «Ресурс», которая якобы занималась выдачей санитарных книжек. Заплатив 2,5 тысячи рублей, студент обещанный документ не получил. 4 июня он пришел в офис лично, чтобы вернуть уплаченную сумму. Тогда 42-летний охранник выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Через несколько дней Голиков скончался в больнице, а охранника теперь обвиняют в убийстве. 6 июня суд арестовал его на два месяца.

Как пишет «Фонтанка», поддельная фирма действовала с 2015 года и за это время несколько раз успела сменить название. Ее сотрудники предлагали оформить различные документы, однако после оплаты так ничего и не делали. Активисты в соцсетях уверены, что компания принадлежит организованной преступной группировке из Северодвинска и имеет покровительство в рядах правоохранителей.

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