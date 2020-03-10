В Санкт-Петербурге нашли студента с простреленной головой

В Санкт-Петербурге нашли тело студента с простреленной головой. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в ночь на 9 марта в квартире на улице Есенина, которая принадлежит отцу погибшего. По словам гостей, которые находились у него дома, молодой человек достал пистолет из сейфа, думая, что он не заряжен, в шутку приставил его к голове и выстрелил. По предварительной информации, студент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что на отца погибшего студента была зарегистрировано два пистолета: газовый, срок действия разрешения закончился в июле 2018 года, и травматический пистолет Grand Power T10, срок действия истек в декабре 2019 года. Сам мужчина не проживает в России с 2014 года.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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